Тюменский вуз во время кризиса помог с работой 1000 человек

Студенты получают в вузе временную работу с апреля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Почти 1000 студентов принял на временную работу Тюменский госуниверситет с апреля 2020 года. Об этом URA.RU сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза. Трудоустройство проводится в рамках программы по содействию занятости студентов, инициированной Минобрнауки РФ для снижения социальной напряженности во время пандемии COVID-19.

По данным университета, учащиеся трудятся специалистами call-центра, общего отдела, координатора проектов, тестировщика, графического дизайнера. С июня студенты также работают консультантами и техническими секретарями в приемных комиссиях вузов Тюмени. Кроме того, новые работники проводят онлайн-мероприятия по повышению цифровой грамотности и лингвистических навыков населения, оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Временные договоры заключаются со студентами на 3-4 месяца,.

«Мы рассматриваем программу и как перспективный проект деятельности университета по развитию у студентов необходимых для будущей карьеры компетенций и навыков, и как социально-ответственное взаимодействие с работодателями в период пандемии», — отметил врио ректора Иван Романчук. Госуниверситет выступил оператором программы в регионе, но к ней подключились и другие вузы Тюмени — в целом, помощь в трудоустройстве получили больше двух тысяч учащихся.

По данным портала «Авито.Работа», Тюменская область вошла в ТОП-3 регионов страны, где рынок труда быстрее всего восстанавливается от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.