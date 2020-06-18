В Челябинской области появился первый кандидат в заксобрание

Борьба развернется за 60 депутатских мандатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Первым претендентом на мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области стал челябинский бизнесмен Виктор Легенчук. Эту информацию подтвердили URA.RU в облизбиркоме региона.

«Да, действительно, он пошел самовыдвиженцем и уже сдал документы», — сказал URA.RU председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Легенчук родился в 1966 году. Он будет баллотироваться по 11-му Каштакскому округу, если соберет в свою поддержку необходимые для регистрации 2716 подписей. На Южном Урале предприниматель известен как учредитель и директор ООО «Аргус Групп М», которое специализируется на торговле ножами, мебелью и бытовыми товарами.

В 2019 году он заявлялся на выборы мэра Златоуста, став первым претендентом из сдавших документы в конкурсную комиссию. Ранее он участвовал в борьбе за пост мэра Челябинска.

Выборы в региональный парламент пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.