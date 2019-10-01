Виктор Легенчук за этот год участвует уже во вторых выборах Фото: страница Виктора Легенчука в «ВКонтакте»

Первым кандидатом в мэры Златоуста стал предприниматель из Челябинска Виктор Легенчук. Он подал необходимые документы в конкурсную комиссию, сообщила «URA.RU» руководитель аппарата горсобрания Татьяна Наумова.

Ранее Легенчук в числе 16 кандидатов участвовал в конкурсе по выборам мэра Челябинска и проиграл Владимиру Елистратову. Предприниматель является учредителем и директором ООО «Аргус Групп М», который специализируется на торговле ножами, мебелью и бытовыми товарами.

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин подал в отставку 2 сентября по требованию губернатора Алексея Текслера. К тому моменту жители и региональные власти публично высказывали недовольство тем, что в Златоусте не вывозят мусор после субботников. Контрольно-счетная палата области нашла массу нарушений в мэрии Златоуста. Долги перед поставщиками энергоресурсов превысили полмиллиарда. Подготовка города к отопительному сезону висела на волоске. На встрече с жителями Текслер получил шквал жалоб на администрацию и его главу — в результате Жилин ушел с поста мэра города.

Конкурсная комиссия до 7 октября принимает документы от кандидатов в мэры Златоуста. 21 октября в правительстве области пройдет первое заседание конкурсной комиссии, где будет решено, кого допустили до выборов. 23 октября кандидаты выступят со своими программами, и комиссия определит двух или более самых достойных. 24 октября на внеочередной сессии депутаты горсобрания Златоуста выберут главу из их числа.