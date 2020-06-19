В центре Кургана разваливается жилой дом

Жильцы боятся, что дом рухнет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жилого дома на улице Володарского, 51 в Кургане отваливается угол. Об этом в instagram-аккаунте губернатора Курганской области Вадима Шумкова рассказала одна из жительниц.

«Центр города! Володарского, 51. Угол жилого дома отваливается — трещина», — рассказала пользователь maiorova08041964. Она добавила, что проблема не решается четвертый год, а жильцы все это время надеются, что дом не рухнет.

Ей ответили представители администрации Кургана. «В связи с необходимостью проведения работ по ремонту стены многоквартирного дома №51 на улице Володарского в настоящий момент актуализируется проектно-сметная документация», — объяснили в мэрии. Далее администрация объявит конкурс на предоставление субсидии для ремонта дома.

В 2020 году у жилых домов в Кургане несколько раз рушились стены. Из-за частичного обрушения дома на улице Пугачева, 93а прокуратура вынесла мэрии Кургана предостережение.