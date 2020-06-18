Мать отсутствовала дома трое суток Фото: depositphotos.com

Югорчанке из поселка Белый Яр, которая бросила на три дня без еды своих детей ради устройства личной жизни, помогут с реабилитацией. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова.

«Человека надо трудоустроить, надо помочь с тем жильем, которое имеется у нее и тогда уже возвращать в нормальное русло жизнь семьи. Мать готова исправляться», — прокомментировала ситуацию детский омбудсмен ХМАО. Она также предположила, что критическая ситуация в семье возникла потому, что сама 30-летняя жительница Белого Яра является сиротой. «Жизненного опыта нет, воспитывать не умеем, жизнь семейную строить тоже не умеем, никто рядом не попался, кто бы помог», — добавила Моховикова.

В пресс-службе полиции ХМАО URA.RU заявили, что югорчанку, бросившую на произвол судьбы четверых детей в возрасте от семи до 12 лет ждет административное наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Предоставленные сами себе подростки были обнаружены во время рейда инспекторами по делам несовершеннолетних. «В ходе проведенных мероприятий полицейскими по поиску матери, ее нашли на дачах у друзей. Она пояснила, что эти дни занималась устройством своей личной жизни», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Сейчас дети после медицинского обследования помещены в центр помощи семье и детям. В пресс-службе следственного комитета ХМАО журналисту агентства сообщили, что сейчас по факту случившегося начата проверка.