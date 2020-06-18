17 июня 2020

В тюменском медвузе вторая вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, общежитие, карантин
В общежитии медуниверситета опять выявили заболевших Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В общежитии тюменского медицинского государственного медуниверситета (ТГМУ) зарегистрирована повторная вспышка коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Все неотложные меры университетом приняты. Ждем предписания соответствующих надзорных органов о дальнейших действиях, при получении все предписанные меры будут незамедлительно выполнены», — отметили в пресс-службе ТГМУ. Информацию о новых заболевших администрация вуза передала Роспотребнадзору накануне, 17 июня.

По данным источников агентства, выявлен пока один новый случай заболевания коронавирусом среди студентов старших курсов. Всех контактировавших с ним изолировали.

В управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая среди жителей и сотрудников общежития №1 ТГМУ было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Всех тех, кто контактировал с ними, отправили в обсерваторий, оборудованный на базе отдыха «Верхний бор».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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