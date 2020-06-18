В тюменском медвузе вторая вспышка коронавируса

В общежитии медуниверситета опять выявили заболевших Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В общежитии тюменского медицинского государственного медуниверситета (ТГМУ) зарегистрирована повторная вспышка коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Все неотложные меры университетом приняты. Ждем предписания соответствующих надзорных органов о дальнейших действиях, при получении все предписанные меры будут незамедлительно выполнены», — отметили в пресс-службе ТГМУ. Информацию о новых заболевших администрация вуза передала Роспотребнадзору накануне, 17 июня.

По данным источников агентства, выявлен пока один новый случай заболевания коронавирусом среди студентов старших курсов. Всех контактировавших с ним изолировали.

В управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая среди жителей и сотрудников общежития №1 ТГМУ было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Всех тех, кто контактировал с ними, отправили в обсерваторий, оборудованный на базе отдыха «Верхний бор».