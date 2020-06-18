В Челябинской области контрактник зарезал случайного знакомого

Отпуск растянется для бывшего военнослужащего на 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрактник Сергей Ануфриев проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство случайного знакомого. В пользу родных его жертвы с экс-военного взыскали 1,6 млн рублей, сообщили URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде.

Трагедия произошла в Златоусте, куда служивший в Чечне военнослужащий приехал в отпуск. Отдых Ануфриев скрашивал алкоголем, встретившись в итоге со столь же пьяным мужчиной. Внезапная ссора завершилась дракой, в ходе которой контрактник успел семь раз ударить ножом своего оппонента.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ было возбуждено в июле прошлого года, а до суда дошло уже в марте 2020 года. Подсудимый и его защитник добились рассмотрения дела коллегией присяжных, но не нашли у них понимания.

«Присяжные заседатели вынесли вердикт о виновности Ануфриева в совершении данного преступления и не заслуживающего снисхождения, — пояснили URA.RU в суде. — Он приговорен к лишению свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима. Также частично удовлетворен гражданский иск, в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в сумме 1,6 млн рублей».