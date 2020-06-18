В деле Ефремова появится новый потерпевший

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Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа, напоминает РАПСИ . Позднее артист записал обращение с раскаянием к семье погибшего, отмечает сайт VSE42.Ru .

Отмечается, что если супругу погибшего сделают потерпевшей, то брата Захарова из дела уберут, компенсацию получит именно жена. Знакомый семьи предположил, что причиной смены потерпевшего является излишняя шумиха вокруг истории. Жене Захарова не нравится, что «семье перемывают кости на телепрограммах». Она изначально выступала категорически против этого, отказывалась давать комментарии журналистам. Знакомый семьи добавил, что смениться может и адвокат потерпевшей стороны.

«Скорее всего, потерпевшей по делу объявит себя официальная жена погибшего, Маргарита. По слухам, женщина на днях собирается ехать в Следственный комитет, чтобы утвердить себя в статусе потерпевшей», — цитирует мужчину MK.RU.

В деле о расследовании ДТП с участием актера Михаила Ефремова может измениться потерпевший. Ранее им был родной брат погибшего Сергея Захарова Валерий, теперь потерпевшей себя планирует объявить супруга. Об этом заявил знакомый семьи.

Потерпевшей по делу о ДТП с Ефремовым станет супруга погибшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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