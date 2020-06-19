Отцовский капитал сможет укрепить семью, считают россияне

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Ранее с инициативой ввести отцовский капитал после рождения третьего ребенка в семье в ноябре прошлого года выступила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. Размер отцовского капитала хотят сделать аналогичным материнскому: 453 тысячи рублей. Предполагается, что он будет выплачиваться при условии, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в официально зарегистрированном браке.

Кроме того, россияне хотят, чтобы работодатели предоставляли им дополнительный отпуск после рождения третьего ребенка в семье. Так, 85% опрошенных считают, что отцам нужен допотпуск в течение месяца, который можно взять в любой момент пока малышу не исполнится три года, пишет РИА «Новости». Для сплочения семьи достаточно недели дополнительного отпуска сразу после рождения ребенка, считают 79% респондентов. В телефонном опросе, прошедшем 16 июня, участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

83% респондентов, опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что такие выплаты отцовского капитала способствуют укреплению семей. 42% заявили, что однозначно уверены в значимости отцовского капитала и только 10% сомневаются, что он необходим.

Россияне хотят, чтобы в стране ввели отцовский капитал за рождение третьего ребёнка. Кроме того, они выступают за дополнительные дни отдыха после рождения ребенка.

Отцы трех детей хотят не только денег, но и дополнительного отпуска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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