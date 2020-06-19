Антипинский НПЗ пытается оспорить наказание за невыплату налогов

Налоговики требуют с завода 266 млн рублей Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Проходящий процедуру банкротства Антипинский нефтеперерабатывающий завод пытается оспорить решение тюменской налоговой, по которому предприятие должно выплатить в бюджет 266 млн рублей. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Тюменской области. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Арбитражный суд Тюменской области решил заявление принять, возбудить производство по делу», — указано в определении суда. Как отмечают инсайдеры URA.RU, иск связан с результатами камеральной проверки, проводившейся налоговой №3 в 2019 году.

Как указано в материалах решения налоговой инспекции, АНПЗ неправомерно применял льготы по налогу на имущество организаций за 2016 год, в результате чего сумма отчислений в бюджет была занижена на 234,9 млн рублей. По результатам проверки налоговики обязали предприятие, находящееся в процедуре банкротства, выплатить 266 млн, в которые также вошли пени в размере 30 млн рублей и штраф в 1,5 млн рублей.

Получить оперативные ответы в Антипинском НПЗ и УФНС по Тюменской области не удалось. Туда направлены официальные запросы.

Ранее URA.RU сообщало, что АНПЗ уже пытался оспорить данное решение, однако проиграл судебное заседание. Предприятие проходит процедуру банкротства, его долг составляет 252 млн рублей. А имущество завода оценивается в сотни раз меньшей суммой — 1,7 млрд рублей.