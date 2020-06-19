18 июня 2020

Трамп ожидает рекордного в истории США уровня экономики

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Дональд Трамп назвал рост экономики основным аргументом для победы на президентских выборах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
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Экономический кризис 2020

В третьем квартале этого года американская экономика достигнет рекордного в истории человечества уровня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству The Washington Times.

«Мы поднимаемся все выше и выше. В третьем квартале ожидается самый высокий показатель ВВП [США] в истории человечества», — заявил Трамп. Указывая на увеличение числа рабочих мест и рост розничных продаж после снятия карантина, глава Белого Дома заявил, что рост экономики станет для него «лучшим аргументом» для победы на президентских выборах в ноябре.

Ранее аналитики предсказали крах американской валюты в 2021 году. По мнению профессора Йельского университета Стивена Роуча, доллар может обесцениться на треть из-за проблем, с которыми столкнулась экономика США в связи с пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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