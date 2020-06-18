Аналитик предсказывает доллару резкий обвал

Доллар может потерять лидерство на мировой арене, считают экономисты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доллар в 2021 году может обесцениться на треть. К краху американской валюты, вероятно, приведет растущий бюджетный дефицит в Штатах. С таким прогнозом выступил профессор Йельского университета, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч. Его статью опубликовало агентство Bloomberg.

По мнению Роуча, эпоха доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. «В ближайшее время доллар может подешеветь на 35% по отношению к основным валютам», — приводит прогноз экономиста агентство Nation News.

Обвал доллара, считает аналитик, станет следствием проблем, с которыми столкнулась экономика США в связи с пандемией коронавируса, сокращением сбережений населения и ростом государственного долга. При этом Роуч полагает, что экономики Китая и ЕС, напротив, будут серьезно укрепляться.

Ранее экономист Константин Юрченко назвал возможного конкурента доллара на мировой арене. Заменить американскую валюту в долгосрочной перспективе может китайский юань.

Обозреватель Le Figaro Николя Бавре до этого предрекал Штатам распад из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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