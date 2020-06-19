Так нефтяной резервуар выглядит сейчас Автор: следственное управление Следственного комитета по ХМАО

Следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого два человека оказались в больнице с ожогами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«По версии следствия, неустановленные работники ООО „Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение“ нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта — товарно-сырьевой установки стабилизации нефти, в результате чего произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре, рядом с которым находились потерпевшие», — рассказали в следкоме.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). В настоящее время следователи ищут всех виновных, чтобы найти точную причину пожара, а в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся находящий на ремонте нефтяной резервуар, принадлежащий компании «Нижневартовское Нефтеперерабатывающее объединение». По официальной информации, горели остатки нефтепродуктов в резервуаре. В тушении принимали участие 11 машин и 48 человек. Пострадали двое мужчин, их жизни ничего не угрожает, но нанесенный вред их здоровью оценивается как тяжелый.