Киев предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме напомнили, что морская граница между Россией и Украиной изменилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все попытки Украины добывать газ у берегов Крыма будут пресечены. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

Ранее главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер заявил, что компания намерена начать добывать ресурсы в Черном море, напоминает агентство Nation News. Добытчик прекратил разрабатывать месторождения вблизи полуострова после воссоединения Крыма с Россией. Теперь добычу хотят возобновить и ищут для этого инвесторов, передает телеканал 360.

Депутат Шеремет напомнил, что после того, как Крым стал российской территорией, фактически изменилась и морская граница между Россией и Украиной. «Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией», — цитирует РИА «Новости» Михаила Шеремета. При этом он отметил, что любая попытка вмешательства будет рассматриваться как «акт агрессии против России», а вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны «цивилизованно» решаться через МИД.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы стать российской территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что полуостров никогда не будет разменной картой в каких бы то ни было политических спорах.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти снова намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. Вместе с тем Европейский союз продлил на год санкции против России, которые были введены в связи с присоединением Крыма.

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