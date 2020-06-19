За первые пять месяцев 2020 года построили в два раза меньше домов, чем в январе—мае 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Курганской области количество введенного жилья в январе—мае 2020 года уменьшилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие данные привел Свердловскстат. Самые низкие показатели строительства были в апреле, когда в регионе ввели режим самоизоляции.

Всего в регионе за первые пять месяцев построили 51,9% жилья от количества домов, которые ввели в действие в январе—мае 2019 года (без учета домов на дачных участках). «В январе—мае 2020 года введены жилые дома общей площадью жилых помещений 57,4 тысячи квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Из них 9,4 тысячи «квадратов» — дачные дома.

За первые пять месяцев 2020 года меньше всего жилья построили в апреле — 5,6 тысячи квадратных метров (27,1% от жилья, введенного в апреле 2019 года). В мае результат улучшился и составил 6,8 тысячи «квадратов» (52,8% от жилья, введенного в мае 2019 года). В Свердловскстате добавили, в 2020 году в регионе построили 561 квартиру.

В начале режима самоизоляции, который ввели в регионе 1 апреля, курганцы стали меньше брать ипотеку и реже продавать квартиры. В мае ситуация улучшилась, и в Кургане вырос спрос на однокомнатные квартиры.

Меньше всего жилья в регионе ввели в действие в апреле 2020 года Фото: управление Росстата по Свердловской и Курганской областям