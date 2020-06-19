18 июня 2020
17 июня 2020

Интернет-педофила, совращавшего девочку из ЯНАО, искали целый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
45-летний гражданин использовал для домогательств к ребенку смартфон Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) предъявлено обвинение жителю Новосибирска, который через интернет развращал и домогался малолетней жительницы Ямала. Извращенца удалось разыскать и взять под стражу, сообщили в управлении СКР по ЯНАО.

По данным ведомства, 45-летний сибиряк вступил в переписку с девочкой из Надыма еще в феврале 2019 года. «Используя свой мобильный телефон, <…> вступил в переписку с малолетней жительницей города Надым, — сообщили в СКР. — В ходе общения с девочкой обвиняемый отправлял ей фотографии порнографического содержания, побуждал ребенка к действиям сексуального характера».

С заявлением о преступлении в правоохранительные органы обратились родители ребенка, пояснили URA.RU в СКР. Сотрудники полиции смогли оперативно установить все обстоятельства преступления, личность злоумышленника, «пробить» мобильное устройство, откуда велась переписка, и другие детали.

Узнав о том, что ведется розыск, злоумышленник скрылся и до настоящего времени менял адреса. Тем не менее, сыщики сумели выйти на его след, задержали и доставили на Ямал.

Обвинение было предъявлено по статье «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В настоящее время проверяется возможная причастность гражданина к другим аналогичным преступлениям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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