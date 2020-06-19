Число заразившихся коронавирусом в регионе выросло до 2480 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. На протяжении недели COVID-19 стабильно находят у более 50 тюменцев.

«Тюменская область — 47 случаев заболевания COVID-19», — указано в сообщении оперштаба. С начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 2480 жителей региона. В связи с негативным сценарием распространения коронавируса в регионе 21 июня вряд ли можно ожидать снятия ограничений.

На данный момент в Тюменской области зарегистрировано шесть активных очагов заражения COVID-19. Это третья областная больница №3 в Тобольске, областная больница № 19, социальное учреждение «Милосердие», тюменское управление Федеральной службы судебных приставов, «Уватнефтегаз» и аптечный склад компании «Фармацея».

Власти объясняют рост заболеваемости коронавирусом ослаблением карантинных мер. «Жаркая неделя накануне дала основание всем расслабиться, люди выезжали на пляжи, за город, и мы увидели, что постановление правительства об использовании масок наше население стало плохо соблюдать», — отметила глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо. По данным на 18 июня, уточнила она, коэффициент распространения коронавируса составил 1,6.

В результате администрация пошла по пути усиления контроля за исполнением мер по противодействию коронавирусу. Как ранее сообщало URA.RU, Роспотребнадзор пообещал приостановить деятельность крупного гипермаркета «Лента» и рынка «Михайловский», где выявили серьезные нарушения рекомендаций ведомства в условиях пандемии.