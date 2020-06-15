Тюменский Роспотребнадзор нашел нарушения в работе гипермаркета «Лента» и рынка «Михайловский» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени из-за многочисленных нарушений режима повышенной готовности хотят приостановить работу рынка «Михайловский» и гипермаркета «Лента». Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там пояснили, что после проверки торговых площадок ведомство готовит соответствующие документы для обращения в суд.

«Нами было проверено две организации: это рынок Михайловский и гипермаркет «Лента» на улице Мельникайте. Были выявлены нарушения требований и рекомендаций Роспотребнадзора». А именно, в части социального дистанцирования, соблюдения дезинфекционного режима, наличия дезсредств, наличия инструкций к этим препаратам, отсутствия антисептиков в общем доступе для населения», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что в «Ленте» и на «Михайловском» не соблюдается масочный режим. Это требование Роспотребнадзора там игнорируют не только покупатели, но и продавцы. В администрации рынка обвинения в свой адрес отрицают.

«Никаких многочисленных нарушений на „Михайловском“ нет. У нас есть должностные лица, которые в день проверки не работали, потому что это было воскресенье и у них был выходной. Из-за этого проверяющие не смогли получить ответы на некоторые вопросы, которые их интересовали. Сейчас мы пишем официальное письмо с пояснениями с ответами на вопросы, на которые не смогли ответить наши дежурные администраторы. Письмо будет направлено, в том числе, в Роспотребнадзор», — рассказали агентству в службе маркетинга рынка «Михайловский».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе сети гипермаркетов «Лента» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 июня. URA.RU подготовило список ограничений, вызванных пандемией коронавируса.