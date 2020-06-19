Курганский экс-мэр, попавший в пьяное ДТП, идет на выборы

Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин идет на выборы в районную думу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший глава Шадринского района в Курганской области Владимир Осокин, которого недавно уволили с поста из-за ДТП, идет в районную думу. Об этом URA.RU рассказал представитель партии «Справедливая Россия» в регионе Александр Бухаров.

«Человек, которого сняли с поста после пьяного ДТП, а суд лишил прав на 1,5 года, снова идет в политику. Шадринцы этого не заслужили», — считает Бухаров.

Он пояснил, что Осокин на днях проводил собрание в поселке Красная Звезда в Шадринском районе. Там прошли праймериз, где принималось решение о выдвижении экс-главы в качестве кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». «По закону человек с административным наказанием, которым является лишение прав и штраф, может принять участие в выборах. Но должны же быть какие-то моральные принципы. Хоть бы время прошло, осознал ошибки», — поделился мнением Бухаров.

По данным политического инсайдера, Осокин, вероятно, стремится стать не только депутатом, но и председателем думы. «Несмотря на негативный повод ухода его с поста, Осокин все же хороший хозяйственник и разбирается в проблемах района. Может, [будет] неплохо, если он вернется в политику. Особенно в связи с нехваткой профессионалов», — считает источник.

В разговоре с URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин не счел возможным прокомментировать ситуацию. Поговорить с Осокиным URA.RU не удалось. Первый раз он ответил по телефону, что участвует в видеоконференцсвязи и говорить не может, позднее дозвониться не получилось.

Владимир Осокин ушел в отставку по собственному желанию в начале марта после аварии. Очевидцы сообщали, что экс-чиновник в момент ДТП был в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования Осокин отказался. Административное дело возбуждалось по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).