В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии

Михаил Игнатьев умер в возрасте 58 лет
Смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который болел коронавирусом, — печальная новость, однако президент РФ Владимир Путин не будет делать специальных заявлений по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в этой эпидемии. Каких-то специальных заявлений президента не планируется», — пояснил представитель президента.
Бывший губернатор Чувашии умер 18 июня в возрасте 58 лет. У него был обширный инфаркт.
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