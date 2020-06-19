В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, игнатьев михаил
Михаил Игнатьев умер в возрасте 58 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который болел коронавирусом, — печальная новость, однако президент РФ Владимир Путин не будет делать специальных заявлений по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в этой эпидемии. Каких-то специальных заявлений президента не планируется», — пояснил представитель президента.

Бывший губернатор Чувашии умер 18 июня в возрасте 58 лет. У него был обширный инфаркт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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