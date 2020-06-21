20 июня 2020
19 июня 2020
18 июня 2020

Самые красивые места Тюмени для селфи. Все будут спрашивать, где вы сделали это фото. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тюмени: улицы, прохожие, места отдыха. Май 2020, набережная, селфи, велосипед
21 июня во всем мире отмечается Международный день селфи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

21 июня во всем мире отмечается Международный день селфи. К празднику URA.RU подготовило подборку самых интересных мест для фотографирования себя в Тюмени. При этом мы постарались включить в перечень объекты, которые доступны во время карантина по COVID-19.

Его чуть было не снесли, но активисты сумели отстоять единственный в Тюмени памятник конструктивизма 30-х годов ХХ века. Еще бы — таких бань в России всего три, две других расположены в Санкт-Петербурге. Скоро здание должны реконструировать, по слухам, там может открыться планетарий. А пока стоит успеть запечатлеть себя на фоне истории.

Виды города . Тюмень
Здание круглой бани
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прогуливаясь по улице Дзержинского в историческом центре Тюмени, не пропустите дом №22. При удачном ракурсе можно можно похвастаться перед друзьями «поездкой» в Индию. Ну, а что, на колониальный стиль похоже.

Улица Дзержинского. Тюмень
Улица Дзержинского, дом №22
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В старинном купеческом особняке на берегу реки Туры сейчас располагается резиденция губернатора Тюменской области. Впрочем, губернатор там не живет — а лишь проводит официальные приемы. Фотографироваться на фоне памятника архитектуры лучше снизу — меньше шансов, что в кадр попадут новостройки.

Виды города. Тюмень
Резиденция губернатора Тюменской области
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На площади 400-летия Тюмени чаще делают селфи на фоне здания драматического театра. Но в жару, когда работает расположенный тут же фонтан, есть возможность запечатлеть себя в купальнике в самом центре города.

Жители города купаются в фонтане на площади 400 летия. Тюмень
Площадь 400-летия Тюмени
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На фасаде дома №9 по улице Северной тюменские художники создали огромное граффити. Это портрет тюменца Николая Никитина — известного архитектора, автора проектов высотного здания МГУ и Останкинской телебашни. Вон она, за его плечом виднеется.

Граффити с портретом Николая Никитина ко дню России. Тюмень
На фасаде дома №9 по улице Северной тюменские художники создали огромное граффити
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Набережная реки Туры — самая большая в России четырехуровневая набережная — во время карантина закрыта для прогулок. Но никто не помешает сделать селфи у ее начала, с видом на Мост влюбленных — еще одной визитной карточки Тюмени.

Виды города . Тюмень
Набережная реки Туры
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Фотографии Общество Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...