21 июня во всем мире отмечается Международный день селфи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

21 июня во всем мире отмечается Международный день селфи. К празднику URA.RU подготовило подборку самых интересных мест для фотографирования себя в Тюмени. При этом мы постарались включить в перечень объекты, которые доступны во время карантина по COVID-19.

Его чуть было не снесли, но активисты сумели отстоять единственный в Тюмени памятник конструктивизма 30-х годов ХХ века. Еще бы — таких бань в России всего три, две других расположены в Санкт-Петербурге. Скоро здание должны реконструировать, по слухам, там может открыться планетарий. А пока стоит успеть запечатлеть себя на фоне истории.

Здание круглой бани Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прогуливаясь по улице Дзержинского в историческом центре Тюмени, не пропустите дом №22. При удачном ракурсе можно можно похвастаться перед друзьями «поездкой» в Индию. Ну, а что, на колониальный стиль похоже.

Улица Дзержинского, дом №22 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В старинном купеческом особняке на берегу реки Туры сейчас располагается резиденция губернатора Тюменской области. Впрочем, губернатор там не живет — а лишь проводит официальные приемы. Фотографироваться на фоне памятника архитектуры лучше снизу — меньше шансов, что в кадр попадут новостройки.

Резиденция губернатора Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На площади 400-летия Тюмени чаще делают селфи на фоне здания драматического театра. Но в жару, когда работает расположенный тут же фонтан, есть возможность запечатлеть себя в купальнике в самом центре города.

Площадь 400-летия Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На фасаде дома №9 по улице Северной тюменские художники создали огромное граффити. Это портрет тюменца Николая Никитина — известного архитектора, автора проектов высотного здания МГУ и Останкинской телебашни. Вон она, за его плечом виднеется.

На фасаде дома №9 по улице Северной тюменские художники создали огромное граффити Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Набережная реки Туры — самая большая в России четырехуровневая набережная — во время карантина закрыта для прогулок. Но никто не помешает сделать селфи у ее начала, с видом на Мост влюбленных — еще одной визитной карточки Тюмени.

Набережная реки Туры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU