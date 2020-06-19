Россиянам рассказали, чем обернется понижение ключевой ставки

Экономист Виталий Калугин ожидает, что снижение ключевой ставки больше не произойдет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ключевая ставка Центробанка РФ повлияет на ставки по депозитам и ипотечным кредитам. Об этом в беседе с URA.RU заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Через неделю другую мы увидим дальнейшее падение ставок по депозитам в крупнейших банках страны. Наверное, чуть-чуть расширится ипотека за счет того, что на выходе из карантина постараются ее оживить», — сказал Калугин. Он отметил, что роста по потребительским кредитам ожидать не стоит. Их будут выдавать аккуратнее, потому, что по статистике каждый пятый займ уходит в просрочку.

Аналитик подчеркнул, что снижение ключевой ставки было ожидаемо, поэтому курс рубля на это сильно не среагировал. Калугин предположил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщит о том, что понижение ставки окончено.

Центробанк РФ впервые за пять лет снизил ключевую ставку на 100 пунктов. Теперь она составляет 4,5% годовых. Доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков считает, что снижение ставок позволит расширить кредитное предложение. По мнению экономиста, Центробанк пошел на это, чтобы удешевить кредит и для развития экономики, восстанавливающейся после коронавируса и кризиса, пишет телеканал 360.

Ранее сообщалось, что снижение ставки по ипотеке и высокий спрос на нее может привести росту цен на жилье. Директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что такой исход возможен в случае отсутствия роста предложений на рынке недвижимости.

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