Путин учредил награды в честь великих хирургов

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин учредил новые награды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Николай Пирогов — хирург и ученый, основатель военно-полевой хирургии. Первым в мире применил эфирный наркоз для проведения хирургической операции. Лука Крымский — ученый, хирург, архиепископ Симферопольский и Крымский, лауреат Сталинской премии первой степени, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», причислен к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви.

Ранее Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», передает RT. В ней он сравнил борьбу медиков в период пандемии коронавируса с участниками контртеррористических операций и военных действий. «Перед моими глазами молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в „красную зону“, чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть, — совсем юные ребята!» — написал президент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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