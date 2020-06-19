В Челябинской области не могут сбить волну заражений COVID-19

Дисциплина в соблюдении масочного режима оставляет желать лучшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К утру 19 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом достигло 5652, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. За сутки поставили еще 179 положительных диагнозов (накануне было 172). Умерли пять южноуральцев, число погибших достигло 107 человек.

«Выздоровели 129 человек, всего с начала пандемии — 3010 пациентов, — рассказали в оперштабе. — Умерли пять заразившихся — мужчины в возрасте 50 и 82 лет, а также женщины в возрасте 73, 37 и 90 лет».

Число заразившихся возрастает с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений, до 15 июня, когда зафиксировали максимальные с начала пандемии 182 случая. Затем буквально на день произошло снижение до 138 заражений, за которым последовал новый скачок. Карантин по COVID продлен в области до 30 июня, парад Победы 24 июня не состоится. Ранее URA.RU спрогнозировало, когда в регионе возможна новая вспышка инфекции.