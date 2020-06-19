18 июня 2020
17 июня 2020

В Челябинской области не могут сбить волну заражений COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, медицинская маска, маска медицинская, масочный режим
Дисциплина в соблюдении масочного режима оставляет желать лучшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

К утру 19 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом достигло 5652, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. За сутки поставили еще 179 положительных диагнозов (накануне было 172). Умерли пять южноуральцев, число погибших достигло 107 человек.

«Выздоровели 129 человек, всего с начала пандемии — 3010 пациентов, — рассказали в оперштабе. — Умерли пять заразившихся — мужчины в возрасте 50 и 82 лет, а также женщины в возрасте 73, 37 и 90 лет».

Число заразившихся возрастает с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений, до 15 июня, когда зафиксировали максимальные с начала пандемии 182 случая. Затем буквально на день произошло снижение до 138 заражений, за которым последовал новый скачок. Карантин по COVID продлен в области до 30 июня, парад Победы 24 июня не состоится. Ранее URA.RU спрогнозировало, когда в регионе возможна новая вспышка инфекции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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