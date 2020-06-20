Всего в рамках проекта будет выпущено 16 роликов о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В юбилейный год Великой Победы редакция URA.RU совместно с компанией «Сима-ленд» запускает просветительский проект «Герой твоей улицы». Читатели агентства вспомнят подвиги героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Екатеринбурга.

Истории расскажут общественные и культурные деятели, врачи, педагоги, военные, спортсмены и другие. Видеоролики о героях войны в течение месяца будут публиковаться в социальных сетях агентства. Всего в рамках проекта будет выпущено 16 роликов. Они расскажут о летчике-испытателе Григории Бахчиванджи, военачальнике Николае Ватутине, военном летчике Николае Гастелло и многих других.

«Я знаю, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Героев, о которых мы рассказываем, должен помнить каждый, ныне живущий в нашей стране. Без лишнего пафоса скажу — обязан помнить», — отметил редактор свердловской редакции URA.RU Арсений Ваганов.

Героем первой серии проекта стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков. О нем и его влиянии на историю России и Екатеринбурга рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

«Георгия Константиновича Жукова в народе прозвали Маршалом Победы. Благодаря ему во многих великих сражениях Великой Отечественной войны была одержана решающая победа. Именно он принимал безоговорочную капитуляцию нацистской Германии. После войны популярность Жукова была колоссальной. Это не нравилось Сталину, и он ссылает Георгия Константиновича в Свердловск, где с 1948 по 1953 год он возглавлял Уральский военный округ», — рассказал Левин.

Следить за видеоисториями проекта можно по хештегу #ГеройТвоейУлицы.