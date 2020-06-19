Елена Малышева спасла жизнь ведущему «Модного приговора»

Александр Васильев мог погибнуть, если бы не совет коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущий передачи «Модный приговор» на «Первом канале» Александр Васильев признался, что мог погибнуть. Его спас совет телеведущей Елены Малышевой.

«Леночка меня спасла. Она меня направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку. Меня там вылечили», — рассказал Васильев в небольшом видео в Instagram Малышевой.

Васильев действительно недавно сильно болел. В апреле врачи обнаружили у мужчины воспаление легких. Позже один из его тестов на коронавирус оказался положительным. Историк моды десять дней провел в больнице в Коммунарке. Телеведущий признает, если бы Малышева вовремя не направила его к медикам, он мог бы умереть.

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