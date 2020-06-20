Россиянам посоветовали, как защититься от COVID в отпуске

Эпидемиолог посоветовал капать в нос интерферон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время отпуска россиянам не следует питаться в «уличных забегаловках», а при посещении массовых мест необходимо капать в нос интерферон. Такие советы дал жителям страны доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов.

«Идешь в толпу — закапай в нос интерферон. Это достаточная защита, чтобы риск заражения ушел значительно. Что касается кишечных инфекций, выбирайте, где вы кушать собираетесь. Если это уличная забегаловка, то поищите что-то поприличнее», — цитирует эпидемиолога «Царьград».

Он подчеркнул, что высокая температура на курортах — это термостатные условия для размножения бактерий. Также врач добавил, что если человек почувствовал недомогание, он должен срочно обратиться ко врачу. «Если человеку плохо и он живет в гостинице, пусть обращается на ресепшн для вызова медицинской службы, это будет скорая помощь или еще что-то», — сказал профессор. По мнению Филатова, ситуация с коронавирусом в настоящий момент «гаснет».

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что для победы над коронавирусом необходимо дождаться появления коллективного иммунитета. По словам медика, COVID-19 может стать «одним из» заболеваний, когда около 60% населения переболеет коронавирусом, напоминает агентство Nation News.

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