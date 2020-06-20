В России запущен онлайн-сервис для приема в вузы

Абитуриент могут подать документы, не дожидаясь результатов ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В РФ запустили сервис «Поступление в вуз онлайн», который поможет абитуриентам подать документы в университет, не выходя из дома. Информация об этом появилась на сайте Министерства науки и высшего образования.

«Будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Когда станут известны результаты ЕГЭ, их автоматически передадут в вузы. После этого члены приемных комиссий распределят студентов в конкурсных списках. В министерстве уточняют, что через новый сервис университеты будут принимать заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления на бюджетные места для обучения в очной форме. Абитуриентам, которые поступают на контрактной основе, необходимо обратиться непосредственно в вуз через электронный сервис на его сайте.

Проведение экзаменов в текущем году перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее Рособрнадзор сообщил, что основной период ЕГЭ начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля. Выпускники, которые не смогут сдать экзамены по уважительным причинам в июле, смогут сделать это в августе. Как уточнил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, на экзамене выпускникам будут выданы средства защиты и антисептики. Для того, чтобы абитуриенты смогли подать заявления в вузы, не дожидаясь результатов ЕГЭ, Минобрнауки изменило правила приема в университеты.

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