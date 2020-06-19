Минобрнауки РФ изменило правила приема в вузы

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Проведение экзаменов в текущем году перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее Рособрнадзор сообщил, что основной период ЕГЭ начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля. Выпускники, которые не смогут сдать экзамены по уважительным причинам в июле, смогут сделать это в августе. Как уточнил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, на экзамене выпускникам будут выданы средства защиты и антисептики.

Зачисление планируют проводить в два этапа до конца августа. Абитуриенты смогут подать документы четырьмя способами: по почте, лично, в электронной форме или через сервис «Поступление в вуз онлайн». Выбор способа подачи заявления зависит от эпидемической ситуации в регионе.

«Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и программам специалитета, осуществляется до сдачи и получения поступающими результатов вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена», — цитирует документ ТАСС.

Российские абитуриенты смогут подать заявления в вузы в электронной форме или через специальный онлайн-сервис до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом свидетельствует приказ главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, в котором указаны особенности приема в вузы в текущем году.

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