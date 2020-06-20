19 июня 2020

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрывать свои доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
В документах напротив фамилии Хахалевой стоит соответствующий комментарий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"

Скандально известная судья Краснодарского края Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах и имуществе за прошедший год. В опубликованных в рамках борьбы с коррупцией сведениях напротив судьи стоит соответствующий комментарий.

На сайте Краснодарского краевого суда появились сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служителей Фемиды и их супругов. В списке из 138 судей фигурирует в том числе Хахалева Елена Владимировна. Однако напротив нее стоит комментарий «От публикации сведений на сайте Краснодарского краевого суда отказалась».

Хахалева стала не единственным судьей, отказавшимся предоставлять сведения о доходах. Так же поступили 53 человека (39% от всего состава).

Свою известность и прозвище «золотая судья» Елена Хахалева получила после публикации видеозаписи свадьбы своей дочери, на которой выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие звезды эстрады. В общей сложности мероприятие обошлось судье в два миллиона долларов. По информации телеканала «Царьград», после публикации видеозаписи адвокаты поставили под сомнение факт получения Хахалевой юридического образования.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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