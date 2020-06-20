«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрывать свои доходы

В документах напротив фамилии Хахалевой стоит соответствующий комментарий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"

Скандально известная судья Краснодарского края Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах и имуществе за прошедший год. В опубликованных в рамках борьбы с коррупцией сведениях напротив судьи стоит соответствующий комментарий.

На сайте Краснодарского краевого суда появились сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служителей Фемиды и их супругов. В списке из 138 судей фигурирует в том числе Хахалева Елена Владимировна. Однако напротив нее стоит комментарий «От публикации сведений на сайте Краснодарского краевого суда отказалась».

Хахалева стала не единственным судьей, отказавшимся предоставлять сведения о доходах. Так же поступили 53 человека (39% от всего состава).

Свою известность и прозвище «золотая судья» Елена Хахалева получила после публикации видеозаписи свадьбы своей дочери, на которой выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие звезды эстрады. В общей сложности мероприятие обошлось судье в два миллиона долларов. По информации телеканала « Царьград» , после публикации видеозаписи адвокаты поставили под сомнение факт получения Хахалевой юридического образования.

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