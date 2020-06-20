19 июня 2020
18 июня 2020

Число зараженных коронавирусом тюменцев перевалило за 2500

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, общежитие, карантин, коронавирус
За время пандемии в Тюменской области выздоровели 1503 человека Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на 20 июня выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе.

«За минувшие сутки: 49 новых случаев заболевания, 18 человек выздоровели», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе скончался один человек.

Всего за время пандемии в Тюменской области выявлено 2529 случаев заражения. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1503.

Негативная динамика распространения COVID-19 связана с тем, что многие тюменцы не соблюдают требования режима повышенной готовности. Власти уже обвинили местных бизнесменов в том, что в крупных торговых сетях до 70% покупателей ходят без масок, а кафе и рестораны начали выставлять столики на улицы и обслуживать там посетителей, хотя это запрещено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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