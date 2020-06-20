Число зараженных коронавирусом тюменцев перевалило за 2500

За время пандемии в Тюменской области выздоровели 1503 человека Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на 20 июня выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе.

«За минувшие сутки: 49 новых случаев заболевания, 18 человек выздоровели», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе скончался один человек.

Всего за время пандемии в Тюменской области выявлено 2529 случаев заражения. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1503.

Негативная динамика распространения COVID-19 связана с тем, что многие тюменцы не соблюдают требования режима повышенной готовности. Власти уже обвинили местных бизнесменов в том, что в крупных торговых сетях до 70% покупателей ходят без масок, а кафе и рестораны начали выставлять столики на улицы и обслуживать там посетителей, хотя это запрещено.