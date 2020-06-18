Тюменские ТРЦ были на грани открытия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские ТРЦ до сих пор не открыт потому, что бизнесмены массово не соблюдают правила карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, выступая на онлайн-семинаре для предпринимателей. По ее словам, основная вина лежит на продовольственных магазинах.

«Мы с воскресенья усилили проверки объектов продовольственной торговли, которые не дали, не побоюсь этого слова, с понедельника [15 июня] открыть ТРЦ. Нам не хватило одного-двух дней», — заявила руководитель ведомства. Ранее агентство сообщало, что в минувшие выходные в Тюменской области резко выросло количество заболевших коронавирусом.

Шарухо отметила, что в крупных торговых сетях до 70% покупателей ходит без масок, есть претензии и к персоналу магазинов. Кроме того, глава управления посетовала на то, что многие кафе и рестораны начали выставлять столики на улицы и обслуживать посетителей, нарушая правила карантина.

Представитель ведомства заверила, что проверки бизнеса будут проводиться ежедневно, а нарушителей режима ждет суд. Размер штрафа для предпринимателей, подвергнувших здоровье людей опасности, может достигать 1 млн рублей.

С начала пандемии COVID-19 заразилось 2382 тюменца. 15 человек скончались от осложнений, вызванных вирусом.