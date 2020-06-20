В ЯНАО карантин продлили до конца июня

Люди старше 65 лет должны оставаться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО режим самоизоляции продлен до 30 июня. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

«Режим самоизоляции продлен до 30 июня включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились», — говорится в сообщении оперштаба.

Все ямальцы, как и прежде, обязаны носить маски и держать дистанцию. Организации, которым можно работать, должны соблюдать повышенные меры предосторожности. Граждане старше 65 лет обязаны сидеть дома, им можно выходить только для обращения за экстренной помощью.

Особые условия карантина действуют в Новом Уренгое, где самая напряженная эпидобстановка. Все прибывающие в город должны иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19. Требование не распространяется на жителей округа и тех, кто приезжает в город менее чем на трое суток и при этом на руках имеет обратный билет.

Пандемия COVID-19 на Ямале развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. Согласно данным математической модели, которую составило агентство, распространение коронавируса должно было пойти на спад с 20 июня, однако в последнюю неделю в регионе был всплеск заражений.