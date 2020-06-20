Схиигумен Сергий всегда проповедовал только любовь, говорит генерал-майор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Зампред общественного совета при министерстве общественной безопасности Свердловской области, генерал-майор Сергей Иванов встал на защиту схиигумена Сергия (Николая Романова), не верящего в пандемию коронавируса. Ролик с обращением силовика опубликовал в YouTube один из соратников старца Всеволод Могучев.

«Если патриарх и церковь зовут нас в царствие небесное, то почему тогда они закрыли храмы, мотивируя это какой-то пандемией? Разве сами они не хотят туда попасть? Парадокс», — сказал генерал-майор на видео. Также он предположил, что коронавирус — инструмент, созданный теневым правительством для разобщения людей.

По словам Иванова, старец Сергий всегда проповедовал только любовь. Фразы схиигумена, ставшие причиной гонений, вырвали из контекста, поэтому его нельзя привлекать к наказанию за экстремизм.

Схиигумен Сергей был духовником многих VIP, в том числе депутата Госдумы Натальи Поклонской. За свои высказывания он неоднократно подвергался критике. В апреле Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем старец записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма.

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