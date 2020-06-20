В Тюмени появилось COVID-искусство. Его посвятили врачам. ФОТО

Рисунок создал уличный художник, вызвавшийся в качестве добровольца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменских медиков с помощью масштабного рисунка поблагодарили за борьбу с коронавирусом. Стрит-арт появился на стене роддома № 2, по адресу улица Холодильная, 58.

На рисунке изображен врач, который держит на руках младенца. Также стрит-арт содержит надпись: «Спасибо за новые жизни!». Изображение было придумано и нарисовано в рамках акции «Спасибо медикам» в честь Дня медицинского работника.

«Стрит-артом мы хотели выразить благодарность в художественном красивом варианте», — рассказала URA.RU координатор акции в Тюмени Шекер Беликова. Она отметила, что рисунок создал уличный художник, вызвавшийся в качестве добровольца. Также Беликова отметила, что в скором времени может появиться еще один рисунок.

Акцию «Спасибо медикам» проводит всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Акция проходит по всей стране с 15 по 21 июня. Рисунки в рамках акции появились также в Республике Чувашия, Кемеровской, Самарской, Белгородской, Волгоградской, Ульяновской и Курганской областях.

Ранее благодарность медикам в виде рисунка выразил уличный художник Бэнкси. Он изобразил мальчика, который играет с куклой-медсестрой, одетой в плащ супергероя и с медицинской маской на лице. При этом остальные супер-герои лежат в мусорной урне.

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU