За памятником следит поисковый отряд «ОПОРА — Чебаркуль» Фото: «Поисковый отряд «ОПОРА — Чебаркуль», «ВКонтакте»

В городе Чебаркуль Челябинской области волонтеры два дня провели за уборкой монумента 249 эстонской стрелковой дивизии вооруженных сил СССР. Об этом URA.RU рассказала руководитель поискового отряда «ОПОРА — Чебаркуль» Татьяна Ковалева.

«Мы два дня ходили туда, 18 числа были и сегодня [20 июня]. Потому что работы было много, мы бы все (за один день-прим. ред.) не успели. Там участок озелененный, мы подстригали кусты, там акация цветет у нас. Облагораживали сам цветник, скосили всю траву, убрали мусор, прокосили и вычистили обочину», — рассказала Ковалева.

Поисковики вместе с курсантами военно-патриотического клуба «Снайпер» провели на мемориале в общей сложности семь часов. В первый день на субботнике трудились 10, а во второй 12 человек. Памятник находится за городом, недалеко от дороги, поэтому траву на обочине тоже пришлось убирать. На днях активисты собираются заехать к монументу еще раз, и высадить там цветы, добавила собеседница агентства.

Памятник 249 стрелковой дивизии закреплен за «ОПОРА — Чебаркуль» официально уже три года. Активисты признаются, за это время было проделано много работы. «Сейчас все чистенько, все хорошо стало. Мы довольны своей работой. Мы долго к этому шли», — заключила Ковалева.

249-я эстонская стрелковая дивизия на 80% состояла из этнических эстонцев. Жителей Эстонии эвакуировали вглубь СССР, а затем мобилизовали в Красную Армию. В октябре 1942 года дивизию перебросили на фронт. Она участвовала в Таллинской наступательной операции и помогала добивать Курляндскую группировку немецких войск. Солдаты подразделения закончили войну на островах Эстонии.

Субботник прошел не только в Чебаркуле. Акция по уборке памятников была всероссийской. Активисты «Волонтеров Победы» и «Поискового движения России» привели в порядок тысячи монументов по всей стране.

Рядом с монументом скоро высадят цветы Поисковый отряд «ОПОРА — Чебаркуль», «ВКонтакте»

Активисты привели в порядок зелень возле памятника Поисковый отряд «ОПОРА — Чебаркуль», «ВКонтакте»