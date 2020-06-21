Российских медиков превратили в античных героев

В календаре от продюсерского центра «Сеть» медики изображены в образе Геракла, Одиссея и других античных героев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Продюсерский центр «Сеть» выпустит календарь, в котором российские врачи представлены в образах античных героев. Проект называется «Герои нашего времени».

«Настоящие герои не носят плащей, сегодня они одеты в белые халаты, маски и противовирусные костюмы», — цитирует автора идеи Олега Соколова « РЕН ». Медиков, которые борются с коронавирусом, превратили в Геракла, Одиссея, Персея и других известных античных героев. COVID-19 представлен в календаре в образе минотавра, гидры и других мифических существ.

Ранее аналитический центр НАФИ провел опрос, в котором выяснилось, что почти половина россиян стала больше уважать профессию врача в связи с вкладом медработников в борьбу с коронавирусом. Также по данным опроса, 60% респондентов полагают, что Россия справилась с панедмией коронавируса не хуже других стран, напоминает RT.

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