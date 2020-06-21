20 июня 2020

Опрос выявил изменение отношения россиян к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пандемия повысила статус профессии врача в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Почти половина россиян стала больше уважать профессию врача в связи с вкладом медработников в борьбу с коронавирусом. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ с 15 по 18 июня.

«44% участников опроса <…> заявили о том, что их уважение к медработникам выросло за это время», — пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование. Еще 60% респондентов, как отмечается, полагают, что российская система здравоохранения справилась с пандемией коронавируса не хуже, чем в других странах, а 18% опрошенных уверены в том, что российские специалисты проявили себя лучше зарубежных коллег.

В России, по данным сервиса Coronavirus-monitor, зафиксировано 577 662 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 335 145 пациентам, 8 039 человек скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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