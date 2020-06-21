Сына Никиты Хрущева похоронят в Москве осенью

Сергей Хрущев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: Александр Медведев © URA.RU

Сын покойного генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, доктор технических наук Сергей Хрущев будет похоронен осенью на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила его вдова Валентина Голенко.

«Похороны будут в Москве», — цитирует слова Голенко ТАСС. Она добавила, что ориентировочно похороны должны пройти в октябре. Однако, по ее словам, дата может измениться из-за пандемии коронавируса.

Сергей Хрущев был советским и российским ученым. В 1991 году он переехал в США на постоянное место жительство и получил гражданство этой страны. Там сын первого секретаря КПСС читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете, напоминает « Царьград ». Друг семьи покойного, бывший дипломат Марк Гаррисон первый сообщил о его смерти.

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