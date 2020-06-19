Погиб сын Никиты Хрущева

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Никита Хрущев занимал пост генсекретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы.

В январе этого года стало известно о смерти 85-летней супруги Сергея Хрущева Галины Шумовой. Ее тело в Московской квартире обнаружил внук. «Она спокойно скончалась у себя дома после продолжительной болезни», — сообщали источники, близкие к семье Хрущева.

Сергей Хрущев был советским, российским и американским ученым, в последние годы жизни он проживал в США. Как уточняет Nation News , в 1991 году сына Хрущева пригласили читать лекции в американский Университет Брауна. Затем он переехал в США на постоянное место жительства. Обстоятельства его гибели сейчас выясняются, но по информации телеканала они носят трагический характер.

«Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сказал Гаррисон в интервью « Пятому каналу ». Экс-дипломат уточнил, что Хрущева не стало 18 июня.

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