В Киеве из-за взрыва газа обрушилась многоэтажка

Взрыв газа повредил квартиры на четырех этажах Фото: Илья Московец © URA.RU

Взрыв газа в жилом доме в Киеве повредил квартиры на четырех этажах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 10:00 по улице Григоренко, 41 в жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси», — пишет агентство. Обрушились перекрытия на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах.

На место происшествия выехали наряды экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет. На фотографиях, опубликованных в украинских СМИ, видно частичное обрушение фасадной стены, межэтажных перекрытий и нескольких балконов. Наибольшие разрушения получили квартиры на шестом и седьмом этажах.

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