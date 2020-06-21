Путин дал совет богатым чиновникам

Чиновникам неприлично «выпячивать напоказ» свое благосостояние, считает президент России Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники не должны «выпячивать напоказ» свое благосостояние. При этом не может быть примером для подражания и показной аскетизм. Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Для чиновников, которые призваны служить людям, выпячивать напоказ свое благосостояние неприлично», — цитирует Путина ТАСС. Российский лидер также подчеркнул, что представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут и исходить из того, что сотни тысяч россиян «живут очень скромно».

При этом президент уточнил, что и показной аскетизм не может быть примером для подражания. «Если этот аскетизм выставляется напоказ, то не думаю, что это — пример для подражания», — заключил Путин.

Ранее в Кремле заявили, что работают над налогом для богатых. Вопрос о повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан обсуждается на экспертном уровне, однако окончательных решений по этому вопросу пока нет, напоминает деловая газета «Взгляд». Экономисты, комментируя возможное введение налога для богатых, отметили, что это поставит под угрозу существование среднего класса в России и напомнили, что власти всегда обсуждают введение подобных мер во время кризиса, чтобы успокоить граждан.

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