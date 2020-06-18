Власти могут повысить НДФЛ до 15% Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Власти традиционно начинают обсуждать повышение НДФЛ для обеспеченных россиян во время кризисов, чтобы успокоить граждан. При этом сильно помочь бюджету такая мера не сможет. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил финансовый аналитик Виталий Калугин.

По словам эксперта, это в большей степени является политическим решением, чем экономическим. «Об этом всегда говорят, когда наступает кризис. Люди начинают недосчитываться доходов, и их успокаивают историей о том, что мы будем больше брать у богатых», — пояснил он.

Калугин добавил, что придется проделать много работы, чтобы ввести новые правила, однако много денег это в бюджеты не принесет. Экономист отметил, что людей с зарплатой от 2-3 млн в год в стране не так много, по его оценке — не больше миллиона. Для того, чтобы реально помочь населению, стоит отметить НДФЛ на доход до 30 тысяч в месяц, считает эксперт. Однако в таком случае бюджеты потеряют в разы больше денег, отметил Калугин.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ с 13 до 15% для россиян с доходом от 2-3 млн в год. Одним из аргументов за такое решение назвали запрос на социальную справедливость, который сложился сейчас в России. Экономист Максим Кривелевич в разговоре с URA.RU пояснил, что повышение налога может уничтожить средний класс.

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