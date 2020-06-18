Власти традиционно начинают обсуждать повышение НДФЛ для обеспеченных россиян во время кризисов, чтобы успокоить граждан. При этом сильно помочь бюджету такая мера не сможет. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил финансовый аналитик Виталий Калугин.
По словам эксперта, это в большей степени является политическим решением, чем экономическим. «Об этом всегда говорят, когда наступает кризис. Люди начинают недосчитываться доходов, и их успокаивают историей о том, что мы будем больше брать у богатых», — пояснил он.
Калугин добавил, что придется проделать много работы, чтобы ввести новые правила, однако много денег это в бюджеты не принесет. Экономист отметил, что людей с зарплатой от 2-3 млн в год в стране не так много, по его оценке — не больше миллиона. Для того, чтобы реально помочь населению, стоит отметить НДФЛ на доход до 30 тысяч в месяц, считает эксперт. Однако в таком случае бюджеты потеряют в разы больше денег, отметил Калугин.
Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ с 13 до 15% для россиян с доходом от 2-3 млн в год. Одним из аргументов за такое решение назвали запрос на социальную справедливость, который сложился сейчас в России. Экономист Максим Кривелевич в разговоре с URA.RU пояснил, что повышение налога может уничтожить средний класс.
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