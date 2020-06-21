Тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Астраханской области призналась в убийстве 12-летнего сына. Суд арестовал ее на два месяца. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Кроме того, женщина указала место, куда выкинула орудие преступления. «На дне реки был обнаружен пакет, где лежала металлическая гантель и мобильный телефон убитого», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СК России Андрея Хегая.

Жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, который принадлежал его старшему брату. Сама женщина при этом вместе с мужем сообщала о его пропаже в начале марта. Следствие предполагает, что мать убила ребенка в ходе ссоры. При этом дочь подозреваемой рассказала, что никто из ее семьи не знал о случившейся трагедии. Она была уверена, что у нее «самая замечательная мама».

Также известно, что подозреваемая в прошлом была членом партии «Справедливая Россия». По словам председателя совета астраханского отделения партии Олега Шеина, она планировала выдвигаться на выборах губернатора региона и президента РФ.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» продолжается. Проводятся необходимые судебные экспертизы.

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