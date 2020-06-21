Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать президентом РФ

До произошедшего женщина занималась политической деятельностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мать найденного замурованным в бетон 12-летнего астраханского мальчика в прошлом была членом партии «Справедливая Россия», а также хотела выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернаторских и президентских выборах. Об этом журналистам рассказал председатель совета местного отделения партии Олег Шеин и знакомый с ситуацией источник.

По словам Шеина, долгое время женщина находилась в состоянии стресса, было заметно, что у нее «что-то творилось с головой». Год назад она публично разорвала отношения со «Справедливой Россией». Это произошло после того, как партия не поддержала ее кандидатуру на выборах главы региона.

«У неё неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация её не поддержала и дальше пошло-поехало. Мне кажется, это было скорее, как неким катализатором. Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там, у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос», — сказал политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Позднее источник РИА «Новости» подтвердил, что женщина действительно занималась политикой, несколько лет назад баллотировалась в депутаты областной думы, а также выдвигала свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

Ранее, напомним, жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, который принадлежал его старшему брату. Сама женщина при этом вместе с мужем сообщала о его пропаже в начале марта. Следствие предполагает, что мать убила ребенка в ходе ссоры.