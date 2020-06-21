Сестра замурованного в бетон мальчика рассказала о семье

Дочь жительницы Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, рассказала, что никто из ее семьи не знал о случившейся трагедии. Она была уверена, что у нее «самая замечательная мама».
«Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня», — приводит слова РИА «Новости» из поста дочери подозреваемой в Instagram. Она добавила, что тоже занималась поисками своего пропавшего брата, и поблагодарила всех, кто принимал в них участие. В том числе сотрудников правоохранительных органов, которые «нашли виновного».
Девушка также попросила не звонить отцу, так как он сейчас находится в тяжелом состоянии. Она подчеркнула, что мужчина «вряд ли выдержит это».
Жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, который принадлежал его старшему брату. Сама женщина при этом вместе с мужем сообщала о его пропаже в начале марта. Следствие предполагает, что мать убила ребенка в ходе ссоры.
Выяснилось, что подозреваемая в прошлом была членом партии «Справедливая Россия». По словам председателя совета астраханского отделения партии Олега Шеина, она планировала выдвигаться на выборах губернатора региона, передает «Газета Кемерова».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.