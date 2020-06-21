20 июня 2020

Сестра замурованного в бетон мальчика рассказала о семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск
Сестра мальчика заявила, что в один миг осталась без брата и матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь жительницы Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, рассказала, что никто из ее семьи не знал о случившейся трагедии. Она была уверена, что у нее «самая замечательная мама».

«Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня», — приводит слова РИА «Новости» из поста дочери подозреваемой в Instagram. Она добавила, что тоже занималась поисками своего пропавшего брата, и поблагодарила всех, кто принимал в них участие. В том числе сотрудников правоохранительных органов, которые «нашли виновного».

Девушка также попросила не звонить отцу, так как он сейчас находится в тяжелом состоянии. Она подчеркнула, что мужчина «вряд ли выдержит это».

Жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, который принадлежал его старшему брату. Сама женщина при этом вместе с мужем сообщала о его пропаже в начале марта. Следствие предполагает, что мать убила ребенка в ходе ссоры.

Выяснилось, что подозреваемая в прошлом была членом партии «Справедливая Россия». По словам председателя совета астраханского отделения партии Олега Шеина, она планировала выдвигаться на выборах губернатора региона, передает «Газета Кемерова».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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