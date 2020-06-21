Российская звезда Instagram разбилась в ДТП

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Магазин мотоциклов
Девушка разбилась, катаясь на мотоцикле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогер Настя Тропицель, на которую в Instagram подписан миллион человек, погибла в ДТП на Бали. О смерти 18-летней россиянки сообщается в ее профиле в соцсети.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами», — говорится в последнем посте в аккаунте девушки. Под сообщением стоит подпись мамы. Женщина также написала, что не может проверить в произошедшее. В комментариях под постом, а также в других аккаунтах в соцсетях уточняется, что девушка разбилась на мотоцикле на Бали.

Тропицель вела блог, в котором рассказывала о саморазвитии, заработке в интернете и фрилансе. По словам девушки, первый миллион она заработала в 15 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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