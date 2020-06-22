Число заболевших коронавирусом в РФ приблизилось к 600 тысячам

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, пассажиры, медицинская маска, масочный режим
В России за последние сутки выявлено 7 600 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 600 (за все время — 592 280) случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 7 600 случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, за все время распространения инфекции в стране зафиксировано 592 280 случаев COVID-19, вылечились 344 416 пациентов (+4 705), 8 206 человек скончалось (+95).

Топ-3 регионов по числу новых случаев заражения: Москва (+1068), Московская область (+506), ХМАО (+295).

Среди уральских регионов следующая статистика за сутки: Свердловская область — 197, ЯНАО — 140, Челябинская область — 176, Пермский край — 66, Тюменская область — 47, Курганская область — 43.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев труда РФ пяти медикам, в том числе и главному врачу московской больницы №40 в Коммунарке Денису Проценко за вклад в борьбу с новым коронавирусом, сообщает «Общественное телевидение России».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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