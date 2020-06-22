В челябинском онкоцентре коронавирусом заболели 83 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К утру 22 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом достигло 6298, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. За сутки поставили еще 187 положительных диагнозов (накануне было 184). Выявлен групповой очаг заражения в Челябинском центре онкологи и ядерной медицины — 83 человека, из-за чего общее число случае заражения достигло 270. Умерли пять южноуральцев, число погибших достигло 117 человек.

«Выявлено 83 случая — это групповой очаг из Челябинского областного клинического центра онкологи и ядерной медицины, — рассказали в оперштабе. — Умерли пять заразившихся — двое мужчин и три женщины в возрасте от 59 до 66 лет». По информации URA.RU, на карантин закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое и опухолей молочной железы, а также онкологическое отделение опухолей головы и шеи, а также радиологическое гинекологическое отделение. Проходивших там лечение южноуральцев выписали, они находятся под медицинским контролем. Анализы взяты у 81 человека их числа медперсонала и 155 контактных с медиками и пациентами.

«В Челябинске на утро субботу было выявлено 87 новых заражений, в воскресенье добавилось еще 78», — сообщила на аппаратном совещании в мэрии начальник горздрава Наталья Горлова. — Под наблюдением врачей остаются 1415 контактных горожан».

Волну заражений не удается сбить с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений до 20 июня, когда обновился до 192 случаев рекорд заражений за сутки.

В этот же день умер самый молодой пациент с COVID-19, которому исполнилось лишь 24 года.

Карантин по COVID продлен в области до 30 июня, парад Победы 24 июня не состоится. URA.RU спрогнозировало, когда в регионе возможна новая вспышка инфекции.