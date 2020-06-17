Спад заболеваемости оказался кратковременным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 июня, — 189-й день с момента выявления коронавируса и 99-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрирован 5301 случай инфекции, выздоровели 2732 южноуральца и умерли 97 заразившихся COVID-19 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 553301 (+7843) случаев заражения — минимум с 1 мая. Вылечились 304342 (+10036) человек — это 55% от заболевших. Умерли 7478 (+194) человека — 1,3% от заразившихся.

Падение числа зараженных с рекордной цифры 182 до 138, обозначившееся накануне, оказалось кратковременным. 17 июня показатель вновь подскочил — пока до 170. Смертность и вовсе оказалась рекордной с начала пандемии — шесть человек за сутки. Четверо из них скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Это мужчины 62, 67 и 73 лет, а также 54-летняя пациентка. Еще для двух женщин коронавирус осложнил течение основной болезни: 88-летняя пациентка страдала ишемической кардиомиопатией, а у 80-летней челябинки был острый инфаркт миокарда.

Выздоровели 172 человека, число выписанных превысило количество заболевших за сутки. С начала пандемии выписались 2732 пациента.

В главном вузе Челябинска вспышка коронавируса

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ), самом крупном вузе Челябинска, произошла вспышка коронавируса. Как сообщил источник URA.RU в вузовских кругах, на карантин отправлены все сотрудники Физико-математической школы (ФМШ), которая ведет работу со школьниками и абитуриентами. «У заместителя проректора по учебной работе Юлии Болотиной выявлен COVID-19. Она руководит всей предвузовской подготовкой, работой с поступающими в университет, со школьниками», — рассказал собеседник агентства. Университет подтвердил лишь факт госпитализации сотрудника, обойдя вопрос об отправленных на карантин.

Медиков Златоуста судят за жалобу на ковидные выплаты

Полиция Златоуста направила в суд семь административных дел на участников видеообращения от имени сотрудников скорой помощи с жалобой на проблемы со стимулирующими выплатами за работу в условиях пандемии коронавируса. Среди них — Андрей Королев, администратор нескольких групп во «ВКонтакте», где распространялся ролик, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Дело осложняется тем, что на видеоролике присутствуют люди, которые на скорой не работают, в том числе женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой. Теперь вместо ковидных выплат участникам обращения грозят штрафы от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Если это произойдет, то число тех, кто выражает свое недовольство открыто, может сократиться по всей России.

В Челябинске готовят новые места для больных COVID

На этом фоне минздрав региона распорядился подготовить еще 150 коек для лечения пациентов с признаками COVID-19. В городской больнице №9 должны быть готовы принимать таких пациентов в любой день, начиная с 19 июня — как только поступит особое распоряжение.

Когда челябинцам ждать новую волну заражений

Спустя 10-12 дней в Челябинской области не исключен резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Сходная картина уже наблюдалась на Южном Урале после майских праздников. URA.RU представляет два новых сценария развития событий в крае. Как могут развиваться события и почему — можно прочитать здесь.

Малый бизнес выходит с карантина

В Челябинской области индивидуальные предприниматели вновь начали нанимать работников после карантина. В мае число заявленных ими вакансий выросло на 9% по сравнению с апрелем и на 33% по сравнению с мартом, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. Чаще всего ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами. Компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, пока «раскачиваются». По расчетам аналитиков сервиса, они начнут оправляться от кризиса в течение лета.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

В Челябинской области открылись пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения. Также заявления принимают в любом МФЦ, через портал «Госуслуги», в любой территориальной комиссии и в любой участковой избирательной комиссии области. Сделать этом можно до 14:00 21 июня.

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.